Kopli rahvamajas esietendub Jarmo Reha ja Aare Pilve lavastus "Divide et impera"

18. mail esietendub Ekspeditsiooni ja Kanuti Gildi SAAL-i ühisproduktsioonina Jarmo Reha lavastus "Divide et Impera" ehk "Jaga ja valitse". Laval on Jarmo Reha ise, Aare Pilv, kes on mõlemad ka lavastuse dramaturgid, ning Pääru Oja.

Žanrilt on lavastus segu – siia on kokku liidetud kõnekoosolek, salongiõhtu, loeng, installatsioonikunst ja rituaal. Tegu on Gesamtkunstwerk'iga, kus tekst, visuaalkunst, ruumikogemus ja kõlakunst on võrdsetel positsioonidel. Üks partner kunstilise terviku teostumisel on mõistagi ka publik ise.

"Divide et impera" lähtub küsimustest, mis viimastel aegadel on taas aktuaalseks saanud. Mis koondab inimesi hulkadeks? Milline on indiviidi ja massi vastastikune suhe? Kui raske on üksikisikul massist eralduda? Kas on olemas kollektiivne vastutus? Mis võimaldab täiesti tavalistel inimestel teha kurje tegusid? Mida tähendab kangelaslikkus? Mida tähendab inimlik puudutus?

Kõigile neile küsimustele saab autorite sõnul lavastusest vastused – mitte ühemõtteliselt programmilised, vaid inimhinge keerulisust arvestavad ja poeetilised. "Divide et impera" loodab heita valgust südame kodadesse, et võiksime inimestena oma tegutsemismotiividest teadlikumad olla, märgivad autorid.

Lavastust mängitakse Kopli rahvamajas, mis on näide Pätsi nn pehme autoritarismi esindusarhitektuurist (arhitekt Elmar Lohk) ja ka sellel on Reha ja Pilve sõnul lavastuse kontseptsioonis oma roll.

Lavastuse kunstnik on Maarja Pabunen, helikunstnik Markus Robam, heliinsener Stefano Matozzi, valgus- ja videokunstnik Aleksandr Mirson, videooperaator Sten Johan Lill.

Etendused toimuvad 18., 20., 21., 23., 24., 26., 27., 28. ja 30. mail aadressil Kopli 93. Lisateavet lavastuse kohta leiab Ekspeditsiooni ja Kanuti Gildi SAAL-i kodulehelt.