Viljandi kitarrifestivalil esineb taas Jon Gomm

Viljandi kitarrifestivalil astub 21. oktoobril üles Ühendkuningriikidest pärit laulja-laulukirjutaja ja sooloartist Jon Gomm. Viljandi kitarrifestivalil on artist esinenud ka varem, aastal 2014.

Jon Gommi läbimurre saabus 2012. aastal, kui ta andis välja oma esimese singli ja video "Passionflower". Video muutus viraalseks, kogudes kokku üle 20 miljoni vaatamise.

Jon Gomm on välja andnud 4 stuudioalbumit. 2020. aastal valiti ta MusicRadari, Total Guitari ja Guitar Worldi veebiküsitlusel maailma parimaks akustiliseks kitarristiks.

Ibanez tõi 2021. aastal turule JGM10 ja JGM5, mis on Jon Gommi signatuurmudelid. Ta on läbi aegade kolmas kitarrist, kes on kunagi koos Ibaneziga loonud omaenda pillimudeli.

Improvisatsioonilisele ning stiiliülesele kitarrimängule keskenduv Viljandi kitarrifestival toimub 19.–23. oktoobril Viljandis. Sel aastal tähistab festival oma 15. sünnipäeva ning lisaks Jon Gommile on üles astumas nii mitmeid maailmanimesid kui ka kodumaiseid kitarriste. Festivali peaesineja on USA mandolinist, laulja ja laulukirjutaja Chris Thile. Ülejäänud esinejad kuulutab Viljandi kitarrifestival välja lähiajal.