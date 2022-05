Vaba Lava Narva teatrikeskuse rahaline seis on taas segane

Sügisel korraldab Vaba Lava Narvas rahvusvaheliselt tuntud teatriprojekti "Rimini Protokoll", milles osaleb sada Narva elanikku, septembris toimub sõjavastane teatrifestival, kuhu on kaasatud Vene ja Ukraina teatritegijaid ning teatrihooaja lõpetab Vabaduse festival.

Narva teatrikeskuse rahaline seis on aga segane, riigilt saadud kriisitoetusest tasuti lõppeva hooaja võlad ja praegu tegutseb teatrikeskus erakapitali toel. Vaba Lava juht Märt Meosi sõnul ei saanud nad juba alustatud projekte pooleli jätta.

"Teatrit peab töötama kaks aastat vähemalt ette, kui sa tahad midagi suurt teha. "Rimini Protokolliga" me alustasime tööd juba kaks aastat tagasi ja me peame plaane tegema," selgitas Meos "Aktuaalsele kaamerale".

"Kahju, et praeguses olukorras, kus eriti peaks toetama Narvas olevat teatrikeskust, on see ükskõiksus isegi veel suurem kui varem. Meil on tegelikult kultuuriministeeriumiga pooleli kohtuasi ja sel aastal ei ole me riiklikku toetust mitte ühtegi senti vastu võtnud, aga lõpmatuseni ei saa see jätkuda. Küsimärk on õhus," tõdes ta.