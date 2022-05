Pildid: Berliini disaininädalal oli väljas Eesti disainerite looming

Alhambra Berliinis toimus disaininädala korraldaja Alexandra Klatti kureeritud näitus "STANDING—a state of DESIGN perspective." Näitusele oli valitud Radise disainerite Maria Rästa ja Raul Abneri looming ning Loomeinkubaatori inkubandi MyCeeni disaintooted.

MyCeeni disaineri Siim Karro sõnul oli Berliinis näha, et nende materjal ja tooted on inimestele väga huvipakkuvad. "Kohtusime kohalike arhitektidega, kes nägid meie kavandatavas ehitusmaterjalide suunas suurt potentsiaali. Lisaks ei pidanud me kõiki tooteid tagasi tooma, sest seal tekkinud kontaktide kaudu lähevad need Berliinis toimuvale Greentech sündmusele edasi," kinnitas ta.

Berliini disaininädalal toimus ka Design Pool, kus disainerid said esitleda oma tooteid ürituse jaoks loodud showroom'is. Spetsiaalne showroom oli üles seatud Living Berlin keskusesse, mis esindab enam kui 40 interjööri- ja disainibrändi. Design Poolil osales Tallinn Design House Eesti disainerite eriväljapanekuga, kus olid sisustus- ja mööblidisainerid Triibuvineer, Maria Rästa, Toivo Raidmets, keraamikastuudio Nüüd Keraamika, ehtebrändid Anneli Tammik ja MyaMoon, BSURD siidisallid, KOOSdisain kodutekstiilid ja Nurme looduskosmeetika. Lisaks oli väljapanekul esindatud foto- ja videoprojekt "Kummardus."

"Design Pooli külastasid disaininädala entusiastid ja Eesti disaini vastu tundis huvi ka kohalik meedia. Samuti käis Tallinn Design House väljapanekuga tutvumas Merit Kopli, kes on Eesti kultuuriatašee Saksamaal," sõnas loomeinkubaatori projektijuht Helen Arme ja lisas, et tähelepanu tõmbasid ka rahvusmustritest inspireeritud Triibuvineer ja põnevad Eesti sisutusdisaini lahendused. "Saksamaa on Eesti disainile kindlasti suurepärane turg, mida näitab ka disaininädala külastajate tagasiside."

Eraldi väljapanekuga olid disaininädalal veel kohal naturaalsest nahast ehete ja aksessuaaridega Astrid Rajalo ning auruga painutatud täispuidust toodetega Ubent.