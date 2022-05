Karl Martin Sinijärve raamatusoovitused: Jaak Juskest religiooni ajalooni

Richard Holloway "Väike religiooni ajalugu" (Postimees Kirjastus)

Tõlkinud Kalle Klein

Üks väga heas tasakaalus raamat. Religioone tutvustavad tekstid kipuvad liigagi tihti ühe või teise usundi või usundite komplekti suunas kaldu olema. Nii rahulikku ja inimlikku ülevaadet ma vist varem kohanud ei olegi. Siin on väga vähe, millega vaielda tahaks, Siin on päris palju, millest edasi mõtelda saab. Ja, kui tahate, edasi uskuda. Teeb ilmapildi klaarimaks küll.

Jah, religioonide teemal on määratult süvitsiminevamaid kirjutisi raamatukogude kaupa. Kuid põhilised (ja mõned mitte üleliia põhilised) asjad saab siit kätte. Seda ilma tüli norimata ja tülli minemata. Mis on vinkse ja vonkse täis maailmas väärtus omaette. Samas kõige lihtsam on kurjaks minna kellegi peale, kellest sa ööd ega mütsi ei tea. Seepärast on kõikse kibedamad sõdijad alati lollid, kel õnnestub hea (?) õnne korral hulk tarku maha tappa. Lollile anna suund ja kirves kätte ja ta läheb ja valab. Eks tarku ja tarkust (ehk raamatukogusid) ongi püütud esmalt ära hävitada. Läbi aastatuhandete. Ka sellest räägib Holloway meile.

Vana piiskopi juttu võib uskuda küll. See on väga eaka ja targa inimese jutt. Tal on maa ja taevaga rahu tehtud, ta on saanud kirjutada asjadest nõnda, nagu ta neid eluõhtul näeb. Pikas vaates. Ja ma ei arvanuks, et ätt räägib, see on ergas ja elus sõnum, see on asjade üle pikalt mõtelnud inimese leebe ülevaade. Kui religiooniõpetus on niisugune, siis peaks see tõesti igas koolis olemas olema.

Jaak Juske "Ukraina – palju kannatanud vapper maa" (Randvelt Kirjastus)

Vähesed meist teavad Ukrainast palju. Viimaste kuude pahad sõnumid välja arvata. Ses mõttes oleme kui lapsed ja Jaak Juske uusima lasteraamatu läbi saab tegelikult ka suur inimene aimu Ukraina taustast ja loost. Nii on hea soovitada ka kogu Juske raamatusarja "Isa põnevad unejutud ajaloost", kus lihtsate sõnade ja loogiliste mõttekäikude abil tuuakse ajaloo tükikesed noorte lugejateni. Ja nonde vanemateni, kes kunagi teatu on õndsasti ära unustanud. Ja unejutte on tal nii kummituslossidest kui Venemaast, islamist ja igasugu imelikust värgist, mida inimesed aja jooksul teinud.

Jaak Juske on tänase Eesti üks andekamaid jutuvestjaid ja omi jutte aegade ajast ja kohtade kohta vestab ta sageli ning innukalt. Mitte vaid koolitunnis, mitte vaid raamatutes, täitsa elusast peast ka. Tema ringkäigud tõmbavad alati inimesi kaasa ning pole mina veel näinud, et keegi ära läheks või vahele segama hakkaks. Igati õpetaja tüüpi tüüp ühesõnaga. Minge ja kuulake, ja kui kuulata ei viitsi, siis võtke raamat ja lugege. Lastele ette või omaette või mõlemat, vahet pole, keegi saab targemaks igal juhul.

Tulles tagasi selle värskeima juurde – suure sõja läheduses elades on tegelikult päris arukas baasteadmised omandada. Ju tuleb lähiajal ka mõni põhjalikum samateemaline teos, ent hakatuseks on lasteraamat väga hea. Lasteraamatutest tulebki algust teha, muidu ehmatab kangem kraam kohe keeletuks.