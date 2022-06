Karl Martin Sinijärve raamatusoovitused: "Blankets" on liigutav ja lugematõmbav lugu

John Torres "Kuidas alati ellu jääda. Olulised nõuanded igaks olukorraks, mis võib elus ette tulla" (Rahva Raamat)

Tõlkinud Kalle Klein



Usutavasti pole mul olnud kunagi juhust kirjutada teosest, mis sisaldab peatükki zombirünnaku teemal ning on ometi igati arvestatav ja arukas raamat. Ellujäämiseõpetus, mis õpetabki ellujäämist ja elus püsimist, kahtlastel aegadel täiesti vajalik teos. Lapsepõlvest meenub "Vanempioneerijuhi käsiraamat", mis oli selgelt vanade heade skaudiõpikute pealt maha kirjutet, kuigi seal oli pilte rohkem. Siin on jälle juttu tublisti. Maavärinate ja mudalaviinide kätte me Eestis liiga tihti ei satu, aga esmaabi andmise oskus ja selgitus lõkke süütamisest kuluvad ikka marjaks. Kui vaid mõned näited tuua.

Ega ta nüüd tavapärane õhtujuturaamat ole, et loed läbi ja kõik jääbki meelde. Kuigi ka nõnda võib, midagi hakkab ikka külge ja hiljem on tarvidusel (oh, ärgu neid tulgu) lihtsam tarkust üles leida. Ei ole ma suurem asi eneseabiõpikute austaja, valdav osa neist on lõputu sisekaemus ja sooja õhu puhumine, aga "Kuidas alati ellu jääda" on päris praktiline ja kasulik kogumik hästi paljudest pisiasjadest, millega mittetoimetulemine võib elu kõvasti ebamugavamaks muuta. Toimetulemine seevastu vastupidi. Üht-teist kannataks ilmselt kasutada koolitundideski, kui teoreetilise osa kõrvalt päris maailmaga tegelemiseks aega üle juhtub jääma.

Craig Thompson "Blankets. Lumeteki all" (Pythagorase Püksid)

Tõlkinud Krete Saak

Graafilisi romaane (või peaks siiski ütlema jutustusi) on meil ju ilmunud päris mitmeid. Meenuvad "Persepolis" ja "Maus" ja "Kahe heli vahel". Siiski pole Eestis tõsiseltvõetavat pildiribade kaudu lugeja kõnetamise kultuuri ollagi. On aastakümnete peale laotunud õhuke kultuurikihike, milles omajagu pärle sees, ent ei enamat. Ja ameerikapärane koomuskimaailm oma lugematute linastustega, mis järjepidevalt meiegi kinosid külastavad.

"Lumeteki all" tekitas mus esimest korda tunde, et päris nukrameelset ja täiskasvanulikku lugu on mõnes mõttes paremgi todamasti poolpildiraamatut pidi serveerida. Ja et saadav elamus on täiesti isesugune ning mitte kuidagi alaväärsem võrreldes n-ö päris raamatutega. Mingit nalja siin õigupoolest ei saa ning edasi antakse uutmoodi vaade Ameerika ühiskonnast kogu selle ainuomase jõmluse, religioossuse ning silmakirjalikkusega. Samas on "Lumeteki all" ka lugu armastusest ja peresuhetest ja noore inimese hakkamasaamisest tõrksas maailmas. Liigutav ja lugematõmbav lugu, kindlasti soovitatav kõigile, kes ühel või teisel põhjusel graafilistest jutustustest seni mööda või üle vaadanud.

Ja paneb tõepoolest mõtlema, et ses žanris võib leiduda veel peidetud väärtusi ja võimalusi arenemiseks, sellisi, millistest meil veel aimugi pole. Mis teeb meele rõõmsaks ja laseb tulevikult ehk elamusi oodata.