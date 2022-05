Video: raamatukogude teemaline vestlusring "Kõige hinnalisem kogu"

Teatakse, et raamatukogud olid juba olemas sumerlaste Nippuris ja assüürlaste Nineves. Viimasena mainitute viimase suure kuninga Assurbanipali loodud raamatukogust leiti üle 30 000 savitahvli.

Kõik raamatutest huvitatud inimesed on kuulnud legendaarsest Aleksandria raamatukogust, mis kuulus kuulsa Museioni, Muusade Templi, koosseisu, ning kus olevat hoitud sadu tuhandeid tekste. Muidugi on ka teada, mida roomlaste invasioon selle raamatukogu tegi. Aga sellest on möödas juba omajagu aega ning üha rohkem paistavad pidavat paika Bulgakovi sõnad, et "käsikirjad ei põle", sest raamatuid salvestatakse elektrooniliselt.

Kuna tänavu on käimas raamatukogude aasta, mõtiskleti ka HeadRead festivalil selle üle, milles seisneb raamatukogude roll meie vaimselt üha turbulentsemas maailmas – seda enam, et raamatukogude aasta kavatseb ise pühendada neli kuud tuleviku raamatukogudele. Igatahes muudab raamatukogud hindamatuks tõsiasi, et inimesed saavad sealtkaudu tasuta ligi kõikidele meie maailma teadmistele.

Raamatukogu rollist ja tähendusest rääkisid Tallinna Keskraamatukogu suures saalis luuletaja, raamatublogija ja Rahvusraamatukogu kultuurinõunik Karl Martin Sinijärv, Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holm, Rahvusraamatukogu digiteerimiskeskuse juhataja Signe Tõnisson ning Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone.