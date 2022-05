Galerii: festivalil HeadRead esines Gouncourt'i preemia võitnud Herve Le Tellier

Herve Le Tellier on prantsuse kirjanik, kirjandusliku rühmituse Oulipo liige ja selle neljas president. Le Tellier on avaldanud alates 1991. aastast üle kahekümne raamatu, sh nii luulet, novelle, esseid, romaane kui ka eksperimentaalsemaid, žanriliselt piiripealseid tekste.

2020. aastal ilmus Le Tellier' romaan "Anomaalia" ("L'anomalie", eesti k Tänapäev, 2021, tlk Sirje Keevallik), mis käsitleb reaalsuse arbitraarsust, tõe illusoorsust ja illusioonide tõepärasust. Üks ja sama Pariisist New Yorki suunduv lennuk satub kaks korda, 2021. aasta mais ja juunis, tormi kätte, nii et igast reisijast on olemas korraga kaks versiooni. Teos pälvis Prantsusmaa kõige prestiižsema kirjandusauhinna, Goncourt'i preemia.