Tomi Kontio: lastele tuleb pakkuda lootust, eitamata maailmas olevat kurjust

Kirjandusfestival HeadRead toob viie päeva jooksul Tallinna lugejatega kohtuma autorid nii Eestist kui ka välismaalt. Suur on Soome kirjanike osakaal ning eraldi fookus on Ukrainal. Soome olulisima lastekirjanduse preemia Finlandia junior laureaat Tomi Kontio ütles, et lastele on oluline pakkuda lootust, eitamata maailmas peituvat kurjust.

Soome olulisima lastekirjanduse preemia Finlandia junior laureaat Tomi Kontio kohtus kolmapäeval lastekirjanduse keskuses lugejatega.

Möödunud aastal ilmus eesti keeles tema lasteraamat "Koer nimega kass". Tunnustatud kirjanik hakkas lastele kirjutama alles oma laste palvel. Tema fantaasiaküllased raamatud põhinevad tihtipeale kirjaniku enda elus toimunud sündmustel ning räägivad armastusest või sotsiaalsest tõrjutusest. Kontio sõnul võib lastele kirjutada ka väga tõsistel teemadel, kuid seda tuleb teha neile sobival viisil.

"Üks asi on see, et tuleb pakkuda lootust ja lahendusvõimalusi, samas ei tohi eitada seda maailmas olevat kurjust. Tuleb pakkuda kas õnnelikku lõppu või anda lapsele sellise tunde, et sellest võib lahti saada, käsitledes samal ajal neid hirme, mida need rasked asjad talle tekitavad," selgitas Kontio "Aktuaalsele kaamerale".

Seoses Urkainas toimuva sõjaga Krista Kaera sõnul suuri programmimuudatusi teha ei tulnud. Korraldajad ühtegi vene kirjaniku visiiti tühistama ei pidanud, sest nad otsustasid ise antud olukorras mitte tulla. Küll aga lisati programmi Ukraina fookus.

"On kompositsioon ukraina inimeste lugudest, luulest – "Suvi on otsatu". Samuti ukraina luuletaja Ija Kiva, valgevene dissidendist luuletaja Dmitri Strotsev ja pühapäeval toimub ka vestlusring muutunud julgeolekuolukorrast," kirjeldas Kaer.

Pühapäevani toimuval festivalil toimuvad arvukad kohtumised ja vestlusringid Kirjanike Maja musta laega saalis, Tallinna keskraamatukogus, lastekirjanduse keskuses ja mujal.