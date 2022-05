Tartu Jakobi Mäe Teatristuudio toob publikuni Shakespeare´i katkendid

Jakobi Mäe Teatristuudio juhendaja Priit Strandberg ütles, et publiku ees on kaheksa lugu, mis kõik jutustavad sarnastest teemadest.

"Shakespeari lemmik ikkagi on näivus ja tegelikkus. Mida me peame reaalseks võib tegelikult olla näivus ja vastupidi. Et kui "Kaheteistkümnendas öös" üks tütarlaps riietab end meheks ja hertsog ei saa aru, kas ta on mees või naine päris pikalt. Siis Romeo on armunud Juliasse ja arvab, et see võib-olla on uni, sest see on liiga veetlev," rääkis Strandberg.

Iga katkendi eest on vastutanud üks teatristuudio õpilastest. Kuigi lavateoses tuleb osadel mängida ka mitut rolli, oli väljakutseks just lavastamisprotsess.



"Shakespeare nõuab väga kiiret mõtet, väga suurt seesmist põlemist ja lisaks ei ole mul olnud nii palju kogemusi lavastamisega. See on palju keerulisem minu arust kui näitlejatöö, sest peab vastutama kogu terviku eest," ütles teatristuudio näitleja ja lavastaja Joonas Koff.



Teatristuudio näitleja ja lavastaja Mirjam Aavakivi sõnul oli kõige suurem väljakutse lavastaja roll, mis õpilaste vahel ära jaotati. "Ja võib-olla see ka, et kui näed teiste katkendeid, siis ei hakka võrdlema, et tema kasutab rohkem sellist võtet ja mina päris nii ei tee, kas ma peaksin nii tegema, et jääda enda asja juurde," lausus Aavakivi.

Priit Strandberg lisas, et suunis on katkendeid klassikaliselt lavastada. "Et see oleks terviklik ja sellise väljakutsena on alati hästi põnev minna just klassikalist rada. Siis ei ole näitlejal võimalik petta ära, et kui panna valgus vilkuma ja vali muusika taha, siis see võib-olla teeb näitlejal elu lihtsamaks, aga me seda ei tahtnud. Me tahtsime, et oleks aus kraam," rääkis Strandberg.

Lavastust mängitakse Tartu Jaani kirikus kaheksal korral 19. juunini.