Jõerüüt: paljud Lennarti sõnad sobivad sellesse hullu aega, kus praegu oleme

Lavastuse "Lennart. Pöördtooliaastad" autor on Jaak Jõerüüt, lavastaja Karl Laumets. Näitlejatena teevad kaasa Ivo Uukkivi, Gert Raudsep, Rasmus Kaljujärv, Ragnar Uustal, Tõnn Lamp, Eva Koldits, Anu Lamp, Christopher Rajaveer, Hardo Adamson ja Toomas Hendrik Ilves. Esietendus on 16. oktoobril Viimsi Artiumis.

Jaak Jõerüüt selgitas, et "Lennart. Pöördtooliaastad" keskendub Meri esimesele presidendiperioodile ehk neljale aastale. "Mitte Lennart kogu oma elulooga ja isegi mitte kogu presidendiaeg, vaid just see algus, mis oli samal ajal iseseisva Eesti riigi algusega," tõdes ta ja lisas, et loodetavasti tuleb sellest lavastusest välja ka mingi tahk Lennart Merist, mida me seni ei teadnud. "Eks see sõltub palju ka lavastajast, millele ta rõhku paneb."

Ta kinnitas, et tunneb Lennartit juba 1970. aastate keskpaigast. "Tema iseloom on üsna selge ja mulle tundub, et tema iseloomust kõigis selles nüanssides ja võludes ei teata liiga palju, ma loodan küll, et seal on ühte ja teist, mis üllatab," tõdes Jõerüüt ja lisas, et Lennarti puhul on nii paljust rääkida. "Ta on meie riigi taastatud iseseisvusega nii tihedalt seotud, et paljud uue aja inimesed ei kujuta seda isegi ette."

"Kui lugesin Lennarti kõnede raamatut, siis ma imestasin esiteks selle üle, kui ettenägelik ta tihti on, teiseks selle üle, kui põhjalik ta tihti on ja kolmandaks kurvastasin selle üle, et ilmselt paljud praegused tegevpoliitikud pole seda kunagi kätte võtnud, muidu nad saaksid aru, miks osadest oma rumalustest tuleks loobuda," selgitas ta.

Tema arvates on ka igati kohane, et selline lavastus sünnib praegusel tormilisel ajal. "See suur maailmamuudatus, mis praegu käib, sarnaneb mingis mõttes tolleaegsete maailmamuudatustega, mille sees sai Eesti jälle iseseisvaks, palju muutus, mitte ainult Euroopas, vaid ka maailmas," tõdes ta ja lisas, et see pole näidendis täpselt niimoodi rihitud. "Näidend sai ikkagi valmis enne tänavust 24. veebruari, see on juhtunud nii, et mitmed Lennarti sõnad seal sobivad väga hästi sellesse hullu aega, kus me praegu oleme."

Lavastaja Karl Laumets: peame tajuma neid ajaloo õlgu, millele astume

Laumets sõnas, et kui ta luges Jaak Jõerüüdi näidendit ja nad pidevalt suhtlesid, siis ühe telefonivestluses said nad aru, et selle lavastuse eesmärk on tuua Lennarti aeg nähtavaks. "See oli suur äratundmine ja õnn, et see, mismoodi Jaak on kirjutanud selle näidendi, et see hääl oli mulle väga äratuntav," tõdes ta ja mainis, et nende töö on nüüd see lavale tuua.

Praeguse ajaga haakub see materjal väga hästi. "Praegu on väga tähtis tuletada meelde, kuidas me oleme siia jõudnud ja kui tänulikud ning õnnelikud me peame olema, et meile sattus selline president sellisel hetkel," selgitas Laumets ja lisas, et kuna Meri mõtles samuti 30 aasta perspektiivis, siis nüüd on see hetk käes. "Me oleme siia jõudnud ja meil on väga-väga hästi läinud, me peaksime seda veel rohkem väärtustama ja samas edasi minema, et põlvkondade side oma vahel ei katkeks ja et me teadvustaksime ja tajuksime neid ajaloo õlgu, millele me astume, sest see on meie vastutus ja kohus."

Lavastuses kehastab Lennart Merit näitleja Ivo Uukkivi. "Temas oli tunda Lennarti lähedust, ma arvan, et Ivo puhul oli see nii loogiline valik, temas on seda Lennarti rännumehelikkust, karismaatilisust, teravat sotsiaalset närvi, intelligentsi ja kõike," mainis ta.

Ivo Uukkivi: see pakkumine oli nii üllatav, mistõttu otsustasin selle vastu võtta

Ivo Uukkivi meenutas, et kuu aega enne pakkumist kehastada Lennart Merit nägi ta und, kus tuli Lennart heledas ülikonnas, pintsak käe peal, ja ütles: noh, kas teeme teatrit. "Ma ei osanud sellele kuidagi reageerida ja ei mäleta, mis sealt edasi sai, aga siis kuu aega hiljem helistas Karl mulle ja tegi selle pakkumise, selleks hetkeks ma olin muidugi juba unenäo unustanud," ütles ta ja rõhutas, et see pakkumine oli tema jaoks nii üllatav, et ta otsustas selle vastu võtta.

Hetkel ei oska ta veel midagi selle kohta öelda, kuidas Lennart Merit kehastada. "Töö ei ole veel alanud, seega ma ei julge mõeldagi veel selle peale," ütles ta ja lisas, et seda pakkumist vastu võttes mõtles ta, et on juba 30 aastat töötanud näitlejana. "Seega peaks ka see olema tehtav."