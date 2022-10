Ivo Uukkivi Lennart Meri rollist: vastutustunne läheb väga suureks

Sel pühapäeval esietendub Viimsi Artiumis Karl Laumetsa lavastus "Lennart. Pöördtooliaastad", kus peaosalist ehk Lennart Merit kehastab Ivo Uukkivi. Näitleja kinnitas "OP-is", et otseselt ta laval Merit ei jäljendanud, kuid mingid aspektid tulid kindlasti kaasa.

Uukkivi sõnul ei saa öelda, et Lennart Meri roll oleks lihtsalt kätte tulnud. "Vastutusetunne läheb selle rolliga väga suureks, proovin lihtsalt võtta, aga kui tutvud tema pärandiga, siis see vastutustunne kasvab," ütles ta ja lisas, et laval ei mängi ta täpselt Lennart Merit. "Aga ma jutustame tema lugu."

Otseselt ta laval välistele vahendistele ei panustanud. "Aga kui need tulevad, siis ma teen," ütles Uukkivi ja tõdes, et tänu sellele rollile näeb ta Lennart Merit uuesti. "Ta on muutund veel suuremaks."

Lennart Meriga on Uukkivil olnud ka väga põgus isiklik kokkupuude. "Me kohtusime ühel uksel, tema läks välja suitsetama, mina tulin suitsetamast, vaatasime korra silma sisse ja ühtegi sõna ei öelnud," tõdes ta.