Laumets Lennart Merist: minu jaoks oli ta kõige targem ja väärikam inimene Eestis

Laumets meenutas, et mäletab presidenti oma lapsepõlvest. "Minu eneseteadvuses oli ta väga tugevalt olemas. Minu jaoks oli ta kõige targem ja väärikam inimene Eesti vabariigis."

Ehkki lavalaudadel tegutsevad ajaloost tuntud inimesed, ei panusta trupp välise sarnasuse otsingutele. "Me leppisime proovide alguses väga kiiresti kokku, et me ei hakka inimesi parodeerima või jäljendama. Meid huvitas selle materjali näitlejatöös miski muu kui efektne roll ja me püüdsime tabada nendes inimestes midagi olemuslikku," kirjeldas Laumets.

Lavastuskunstnik Eva Maria Põldmäe on samuti vältinud igasugust ajastutruudust. "Kui ma seda teksti lugesin, ehmatas mind see, kui lõikavalt kaasaegne see tekst on. Sellepärast, et see tekst veel intensiivsemalt kõlama hakkaks, oli mõttekas ka kujundus kaasaega tuua," selgitas lavastuskunstnik.

"Lennart ise elas nii minevikus, olevikus kui tulevikus korraga ja ta suutis väga täpselt kalkuleerida, et tema praegune otsus mõjutab 30 aasta pärast tulevikku. Me tahtsime talle seda konteksti pakkuda – see on see tulevik ja siin me oleme," lisas ta.

Lavastust raamib Herkki Erich Merila ja Rene Reinumägi video ning saadab elav muusika Robert Jürjendali esituses.