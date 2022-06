EMTA lavakunstikooli ja Theatrumi koostöös jõuab lavale Tarkovski "Stalker"

Stalker, kirjanik ja professor rändavad Tsooni nii geograafilises kui ka isiklikus mõistes. See on rännak, teekond hinge, et avada endas vaimne mõõde ja võtta vastu risk, et luua võimalus ime sünniks, armastuseks. Tsoon on test, mis on täis lõkse ja muutub kohe, kui sinna valemisse sekkub inimene.

"Tarkovski maailma kihilisus on hämmastav. Mind kütkestab eelkõige seal peidus olev lugu otsingust, usust, armastusest ja nende sümbioosist. See on maailm, kus inimene on kaotamas sidet usuga," sõnas lavastaja Kalju-Karl Kivi.

"Olen kindel, et Kalju-Karl Kivile ja tema juhtimisel tegutsevale loomeüksusele on retk vendade Strugatskite ja Tarkovski avatud Tsooni vaimselt avastusrikas. Ja et see on seda ka neile, kes saalis publiku seas selle rännaku kaasa teevad," lisas lavastaja juhendaja Lembit Peterson.

Autorid Andrei Tarkovski, Arkadi ja Boris Strugatski, tõlkija Tiit Alte, lavastaja Kalju-Karl Kivi, lavastaja juhendaja Lembit Peterson, kunstnik Ott Kangur, valguskunstnik Helvin Kaljula, helikujundaja Marius Peterson, osades Kristjan Üksküla, Maria Peterson, Ott Aardam, Leino Rei, Merlin Kivi, Tarmo Song, Maara Lambot.