Patarei merekindluse renoveerimistöödega plaanitakse alustada sel aastal

"Meie meeskond tegutseb selle nimel, et Patarei merekindlus valmiks varem kui algul planeeritud. Oleme seadnud omale eesmärgi ainulaadne ajalooline kompleks ja Vesilennuki 2 uusehitised valmis saada juba kolme aasta pärast ehk 2025. aasta suvel," ütles US Real Estate tegevjuht Aavo Kokk ja lisas, et nad on alustanud ehitusmeeskonnaga ehituspartneri valimisega.

Kompleksis on kokku 32 200 ruutmeetrit üüripinda, kuhu tulevad kontorid, restoranid, kohvikud, sündmuskeskus, toidupood, pagaritöökoda, lillepood, lemmikloomakauplus, pruulikoda, noorte huvikeskus, kunstigalerii ja muuseum. Merepoolsele küljele tuleb 310-meetrine promenaad, kuhu kavandatakse erinevaid vaba aja veetmise võimalusi ning välikohvikuid.

Patarei merekindlus taotleb Eesti esimese muinsuskaitsealuse hoonena rahvusvahelist LEED sertifikaati, mille projekteerimisel, ehitamisel ja hooldamisel järgitakse keskkonnasäästu ja säästva arengu põhimõtteid.

Sel suvel on Patarei merekindluses avatud toidutänav, toimuvad erinevad üritused, mängitakse Tallinna Linnateatri suvelavastust "Kalaranna 28" ja saab külastada Rahvusvahelist Kommunismiohvrite Mälestusmuuseumi.