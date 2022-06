Salvestusakadeemia lisas Grammydele kuus uut kategooriat

Viis uut kategooriat on: parim mitteklassikalise teose autor (Songwriter of the Year, Non-Classical), parim esitus alternatiivmuusikas (Best Alternative Music Performance), parim americana-esitus (Best Americana Performance), parim heliriba videomängule ja muule interaktiivmeediale (Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media) ja parim suusõnalise luule album (Best Spoken Word Poetry Album), vahendab Pitchfork.

Lisaks eelmainitutele toob akadeemia auhinnagalale uue erilise tänu auhinna parimale laulule sotsiaalsete muutuste kohta.

2022. aasta Grammy auhindadel jagas akadeemia välja kaks uut auhinda: parim maailmamuusika esitus ja parim urbanmuusika album, mille võitsid vastavalt Arooj Aftab ja Bad Bunny. Sellele eelneval aastal võitis ajaloo esimese parima maailmamuusika albumi auhinna Burna Boy.