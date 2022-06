"Jurassic World: Ülemvõim" kogus avapäevadega ligi 9600 vaatamist

"Jurassic World" lükkas teisele kohale kaks nädalat tabeli tipus püsinud "Top Gun: Maverick", mis kogus 2931 külastust (29 504 külastust). Esikolmikusse mahtus ka animakomöödia "Pahalased" ("The Bad Guys"), mis kogus 1259 külastust (kokku 37 509 külastust).

Lisaks jätkasid edetabelis koguperekomöödia "Lõvi nimega Kuningas" ("King"), mis kogus 806 külastust (kokku 10 588 külastust), Elmo Nüganeni lavastatud ajalooline krimidraama "Apteeker Melchior", mis kogus 805 külastust (kokku 112 687 külastust), Marveli kinouniversumi järjekordne peatükk "Doktor Strange hullumeelsuse multiversumis" ("Doctor Strange in the Multiverse of Madness"), mis kogus 793 külastust (kokku 50 308 külastust) ja Jaak Kilmi "Tagurpidi torn", mis kogus 459 külastust (kokku 20 576 külastust).