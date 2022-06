USA shoegaze-bänd Nothing esineb taas Tallinnas

Esmaspäeval, 11. juulil annab bänd vabaõhukontserdi Uue Loomingu Maja hoovis, seejärel astub Sveta baaris DJ-set'iga üles bändi põhimees Domenic "Nicky" Palermo. Teisipäeval, 12. juulil annab Nothing salajases asukohas Telliskivis akustilise kontserdi.

Aprillis ERR kultuuriportaalile antud intervjuus tunnistas Palermo, et tuuritamine on tema jaoks kui kontrollitud kaos.

"Mulle tundub, et põhjus, miks ma seda ikka veel teen, on seepärast, et ma navigeerin hästi kaootilistes olukordades, ja täpselt selline kõik see on olnud. Kogu selle bändi eksistents on olnud kui ujumine keset kaost. Ma olen selles üsna hea."

2010. aastal alguse saanud Nothing on kokku välja andnud neli stuudioalbumit, kõik plaadifirma Relapse alt: "Guilty of Everything" (2014), "Tired of Tomorrow" (2016), "Dance on the Blacktop" (2018) ja "The Great Dismal" (2020), millest viimasega sukeldub eksistsentsialismi, isolatsiooni, väljasuremisse ja inimloomusesse praegusel radikaalsel ajastul.