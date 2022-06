Rändteater tähistab sünnipäeva Richard Viidalepa päevikutel põhineva looga

"Richard Viidalepp on reaalselt olnud meie pärandi uurija, tohutult viljakas koguja. Aga tema kaaslanna Anna selles tükis on natuke fiktsioonil tuginev. Võib-olla ta sümboliseerib üldse selle ajastu naist," rääkis Vaba Vankri eestvedaja, näitleja Maili Metssalu.

Richard Viidalepa päevikust ja rahvapärimusest ainest saanud lustaka armastusloo kirjutas pärimusmuusik Mari Tammar, mängivad Kaarel Pogga, Ragne Veensalu, Maili Metssalu ja Ivo Reinok.

"Seda, mis kultuuri inimesed kannavad, on väga huvitav teada. Ma olen väga tänulik, et on olnud neid inimesi, kes on seda kogunud. Muidu oleks ju nii palju kadunud," ütles Ivo Reinok.

Lavastaja Adeele Jaago on varem küll Ugala teatris lavastanud, kuid talle meeldib mugavustsoonist välja astuda näitlejatega, kellest osa ei tööta repertuaariteatris.

"Mulle meeldib kaasa mõelda produtsendi tööle, mulle meeldib tajuda, kuidas iga (meeskonna)liige on väärt. Võib-olla repertuaariteatris ma tajun seda mõnevõrra vähem, seal juba masinavärk töötab. Seal on mõnevõrra mugavam. See on tõeline raputus olnud seda teha ja mulle meeldib selline käed küljes töö," selgitas Jaago.

Suvelavastuse "Richard ja Anna" muusika lõi Kulno Malva, etendust mängitakse Raplamaal Ohukotsu küünis veel viiel korral juunis, juulis ja augustis.