Setod pidasid 16. leelopäeva

Läbi Värska kulges leelopäevaliste rongkäik, kus teiste hulgas astus ka Mäeste Paul – üks kolmest Paulist, kes 1977. aastal tuli mõttele hakata pidama seto leelopäeva.

"Pisar tuleb silmi kohe niivõrd elusat üritust siin Setomaal näha," ütles Mäeste.

Kokku oli leelopäeval 19 leeloparki, kellest kaks olid täiesti uued koosseisud. See tähendab, et leelotamine elab ning vahepealsed koroona-aastad ei ole seto traditsioonilisele laulule negatiivselt mõjunud.

"Leeloga küll ei ole midagi muutunud. Leelotame kogu aeg ja me käisime oma kooriga igal nädalal koos või vähemalt ühe korra kuus, kui mitte rohkem," rääkis Madara leelokoori leelotaja Svetlana Roht.

15-aastase Pilleriini ja 13-aastase Gerdi jaoks on seekordne leelopäev esimene.

"See on ilus ja see on nagu oma setodele. Kuna ma olen seto, siis see on nagu tavaline," ütles Hõpehelme leelokoori leelotaja Pilleriin Palok.

"On tavaline ja on midagi teha, et käime koos laulmas õhtuti," ütles Gerd Palok.

Seekordse leelopäeva teema oli "Ilo" ehk ümberpanduna lõbu ja rõõm.

"Mida sa muud ikka leelopäeval teed, kui oled rõõmsalt ja pidutsed. See on selline rõõmus päev ja oma inimeste kokkusaamise pidu," rääkis Setomaa ülemsootska Jane Vabarna.