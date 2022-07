Galerii: kinos Sõprus esilinastus dokfilm "Eesti ETNO armastab"

Režissöör Jürgen Volmeri käe all valminud film on üles võetud kahe aasta jooksul Kõpus, kus peetakse suvel noorte muusikalaagrit Eesti ETNO. See laager on Viljandi pärimusmuusika festivali ülioluline nurgakivi ning sealt on läbi käinud suur osa praegu aktiivselt tegutsevatest pärimusmuusikutest.



Juba 25 aastat toimunud Eesti ETNO laagri fenomeni kokku võtva dokumentaalfilmi keskmes on noored, kes armuvad pärimusmuusikasse ja leiavad selle käigus iseenda. "Minu jaoks on Eesti ETNO üks haruldane variant kasvamise ja elamise rõõmust, mida mujal eriti ei kohta," sõnas filmi režissöör Jürgen Volmer. "Kuna laagris on pingevaba õhkkond ja niivõrd palju koos loomist, siis õnnestus loodetavasti seda erakordset rõõmutunnet ka filmikeeles edasi anda."