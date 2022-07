Kultuuriportaal soovitab: Soome noortefilm "Rumal noor süda" Jupiteris

Lenni on tavaline enda piire testiv noor kutt, kes muudab pidevalt oma käitumist ja elutõdesid. Kui selgub, et kaunitarist Kiira ootab nende ühist last, satub Lenni olukordadesse, millega temast vanemadki mehed hästi toime ei tuleks. Must huumor mehe-naise suhete ja immigratsioonipoliitika käsitlemisel, samuti peaosaliste Jere Ristseppä ja Rosa Honkoneni vaimustav näitlemine teevad sellest järjekordse tugeva Soome filmi. Lenni pealtnäha seosetu käitumismuster on ideaalne näide sellest segadusest, mis meid kõiki kooliajal valdab.

"Mitte keegi ei oska," ütleb somaallasest taksojuht endas kahtlevale noormehele ja lükkab ta haigaluksest sisse. Mingit teaduslikku mudelit elamise jaoks pole, päriselt loeb ainult kogemus. Elu kas juhtub ise või paned selle juhtuma. Ja kõige suurema jama keerame endale ikka ise kokku ning ka sellest välja saame ainult ise.

Film võitis Berliini filmifestivalil parima noortefilmi Kristallkaru.

"Rumal noor süda" on vaadatav Jupiteris.