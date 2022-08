The Mars Volta annab välja uue albumi pärast pikka pausi

USA progerokiansambel The Mars Volta teatas, et annab välja uue albumi pärast kümneaastast pausi. Ühtlasi avaldas ansambel ka kolmanda singli tulevaselt albumilt.

Ansambli The Mars Volta samanimelisel uuel albumil saab olema 14 värsket lugu, millest kolm on ka singlina ilmunud ("Blacklight Shine", "Graveyard Love" ja "Vigil"). Tegemist on ansambli seitsmenda stuudioalbumiga ning seda iseloomustavad Kariibi rütmid ja kolonialismivastased mõtteavaldused.

Ansambli kõige värskem singel "Vigil" ilmus vaid paar päeva tagasi. Kuula lugu siit:

The Mars Volta uue albumi lugude nimekiri:

"Blacklight Shine"

"Graveyard Love"

"Shore Story"

"Blank Condolences"

"Vigil"

"Qué Dios Te Maldiga Mí Corazón"

"Cerulea"

"Flash Burns From Flashbacks"

"Palm Full Of Crux"

"No Case Gain"

"Tourmaline"

"Equus 3"

"Collapsible Shoulders"

"The Requisition"

Album ilmub 16. septembril.