Režissöör Lars von Trieril diagnoositi Parkinsoni tõbi

"Larsil on hea tuju ja ta saab ravi, et "Riget Exoduse" lõpule viia," seisis avalduses.

"Riget Exodus" on von Trieri kultusliku üleloomuliku sarja kolmas ja viimane osa. Kaks esimest hooaega olid eetris aastatel 1994 ja 1997. Seriaal keskendub Kopenhaageni Rigshospitaleti neurokirurgia osakonna töötajatele ja patsientidele.

von Trier on võitnud 1996. aasta filmi "Breaking the Waves" eest Cannes'i filmifestivali žürii peaauhinna ning 2000. aastal võitis ta Kuldse Palmioksa muusikali "Dancer in the Dark" eest.

von Trieri tööde hulka kuuluvad "Europa", "Breaking the Waves", "Dogville", "Antichrist" ja "Nymphomaniac". Tema viimane film "The House That Jack Built", ilmus 2018. aastal.