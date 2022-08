Galerii: Setomaal toimus esmakordselt Treski muusika- ja inspiratsioonifestival

Kolme muusikalavaga festival sai avapaugu reedel, 12. augustil, kui esinesid Chris Noah (Läti), Lexsoul Dancemachine, Tõnu Tubli ja Tidi & Bande. Õhtu lõpetasid Tiimipidu Treski küüni laval (Sandra Raju, Jalmar Vabarna jt.) ja Silo Soul pidu Siloaukude laval, kus keerutasid plaate Heidy Purga, Henrik Ehte ja Dr. Philgood.

Teisel päeval astusid üles ÖED, BeatRoots, Jüri Pootsmann, Maian, Daniel Levi ja About :river. Metsalaval astusid laupäeval üles festivali noorte artistide konkursi "Lava on sinu" võitjad Elin, Zava, The Crosslegs, Think Twice ja Melodie May.

Laupäeva õhtul astus pealaval üles NOËP. Hiljem said festivalikülastajad küünis jalga keerutada Maailmamustrite peol (Daysleeper, Smaddy, Henessi Schmidt, DJ ELRI, Toomas Valk) ning Siloaukude laval Treski Tehnol (Jozels, Keplér, Tiit Sei, Prof. Palm).

Kolmandal päeval sai päeva alustada Hommikutantsul Henessi Schmidtiga ning pealaval ja Treski küünis hoolitsesid muusika eest LORE (USA/Eesti), Bombillaz ja Minimal Wind.

Lisaks muusikale oli festivalil ka inspiratsioonikava, kus külastajad said õppida näiteks puu otsa ronimist, Wim Hof meetodil hingamist ja kasta end jäävanni.