Adamson-Ericu stipendiumi pälvis Taavi Teevet

3000-eurose stipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada kujutava kunsti, tarbekunsti ja disaini valdkonnas tegutsevaid aktiivseid Eesti noori.

Taavi Teevet on lõpetanud kunstiakadeemias ehte- ja sepakunsti bakalaureuseõppe ja omandab praegu magistrikraadi disaini ja rakenduskunsti erialal. Teeveti kontseptuaalne looming lähtub tihti vahetutest ja isiklikest kogemustest, kuid puudutab üldinimlikke ja eksistentsiaalseid küsimusi. Tema omanäolisi teoseid iseloomustab liigutav teemapüstitus, meisterlik materjalitunnetus ja kõrgetasemeline tehniline vormistus. Teeveti loomingut on eksponeeritud näitustel nii Eestis kui ka mitmel pool Euroopas. Ta on teinud kaasa lavastusprojektides, aga kujundanud ka unikaalseid serveerimisnõusid restoranidele.