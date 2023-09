Galerii: Taavi Teevet avas Hop galeriis näituse "Raamatukogu"

Borgese novell kujutab raamatukogu kui maailma mudelit. Nii saabki Hop galeriist maailm, mis avab raamatukogu kaugemaid nurki ja kambreid.

Teevet selgitas, et tehnoloogiliselt on teostele lähenetud mitmel viisil. "On laseriga lõigatud lauluraamatud ja piiblid, millest on saanud pressvormid, mille käigus on raamatud üle elanud 40-tonnise pressijõu ja on valminud uus tervik. Ja siis vanad piiblid ja lauluraamatud, millest on võetud vorm ja mis on valatud rauda," selgitas kunstnik.

Mäng materjalidega on Teevetit pikalt paelunud. "See õnnelik juhus, kui kätte satub materjal, mis ei ole toormaterjal, vaid millel on mingi sügavam ajalugu," märkis ta. "Näiteks Toomkiriku katuseplekk 18. sajandi algusest – kuidas see käitub ja ühte lauluraamatusse vormub, on juba palju huvitavam."

"Raamatukogu" on Hop galeriis avatud 17. oktoobrini.