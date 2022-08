Viimsi Artiumis saab näha Soome nüüdiskultuuri esindajaid

25. augustil jõuab Viimsi Artiumi suure saali lavale Soome riikliku tsirkuseauhinnaga pärjatud Rauli Dahlbergi soololavastus "O'DD", mis on inspireeritud ulmekirjandusest ja filmidest, eelkõige Stanley Kubricku teosest "2001: Space Odyssey".

30. augustil jõuab publiku ette Tero Saarinen Company kaksiklavastuse "Hz | Hunt" esimene pool "Hunt", mis on inspireeritud Igor Stravinski balletist "Kevadpühitsus". "Hunt" esietendus Veneetsia biennaali tellimusel 2002. aastal ning 2022. aastal valmis teosest uusversioon. Seekord on laval tantsijad Auri Ahola ja Atte Kilpinen. Lavastusele järgneb kohtumine autoriga ja linastub Saarineni loomingut käsitlev dokumentaalfilm "Rooted With Wings" (režissöör Thomas Freundlich).

1. septembril jõuab lavale lavastuse teine osa "Hz", mille autor on koreograaf Johanna Nuutinen. Laval astuvad üles tantsijad Natasha Lommi, Elina Häyrynen, Saida Solla, Eero Vesterinen and Riccardo Zandona. Etendusele järgneb Maarja Nuudi kontsert "Hinged".

Viimsi Artiumi juhi Kristiina Reidolvi sõnul on oluline, et Eesti publik saaks orgaaniliselt osa Põhjamaade ja Euroopa, aga ka laiemalt rahvusvahelisest kultuuriruumist. "Just sel põhjusel on meil plaanis tuua hooaja sees Eestisse väliskultuuri, nii kaasaegset välisteatrit kui ka muusikat," sõnas ta.