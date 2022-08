Noblessneris esietendus lavastus "Ainult jõed voolavad vabalt"

Von Krahli Teatri ja Ekspeditsiooni näitlejad valavad muusikalisse vormi rännaku, mille keskmes on grupp inimesi, kes on teel parema ja ilusama elu poole. Lavastaja sõnul on see, mis sündis, katkematu muusikaline unistus.

"Muusika tegemises sisaldub see elu kaif ja armastuse tuum, mille nimel üldse teha, mille nimel elada et mulle tundus et nendele ärevatele aegadele vastukaaluks tähendust anda või et sellest kõik lahustada, mis on elamise väärtus, et sellest see just alguse saigi," rääkis Lagle.

Kuudepikkuse koostöö tulemusel on draamatrupist saanud võimas džässorkester, kus argises keskkonnas möllavad muusikalised piraadid. Instrumendid käivad käest kätte ja mängijad põrgatavad üksteisele üha uusi teemasid, tajudes partnereid poolelt noodilt ja akordi täpsusega.

Kontsert inimesest kõlab Noblessneri valukoja Nobeli saalis veel kümme korda.