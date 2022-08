Mihhail Gorbatšov popkultuuris

Mihhail Gorbatšov sai läänes tuntuks kui uue Nõukogude Liidu, mille all mõeldi muidugi eelkõige Venemaad, uus, huvitav ja moodne nägu, kes leidis tee ka popkultuuri.

Mihhail Gorbatšov, keda meil hüüti Gorbaks, läänes Gorbyks, oli sootuks midagi muud kui vanad ja kulunud Nõukogude juhid, kes kippusid enne laiema tuntuse saavutamist pealegi maha surema.

Meeldejääva välimusega ja lausa läänelik idabloki riigijuht võitis südameid ja jõudis otsapidi muidugi ka popkultuuri. Vahest tuntuim ja oma tobeduses võrratu Gorba kujutamine sai teoks komöödia "Naked Gun" ehk "Palja relvaga" esimeses osas.

Maailma kõige ilgemad liidrid peavad seal salanõu, kuidas USA-d alandada ja Gorba on üsna selle vastu, sest nõnda lendaks mitu aastat head PR-i vastu taevast, pealegi olla ta Ühendriikides populaarsem kui sealne president. Vapper politseinik Frank Drebin annab lõpuks muidugi kõigile peksa, pühib Gorba lauba puhtaks ja kukub aknast alla.

Muidugi ilmus külma sõja lõpu ja Nõukogude Liidu lagunemisest hulganisti karikatuure, mille üks peategelane oli just Gorbatšov. Hea ülevaate külma sõja lõpu karikatuuridest leiab veebilehelt History Tuition ja seal ongi esimesel joonistusel kujutatud Gorbatšovi lagunenud sirbi ja vasara ees seismas ning pildi autor on ainuke eesti soost Pulitzeri auhinna võitja Edmund Valtman.

Kui sa oled läänes kuulus, siis varem või hiljem maandud sa mõnes reklaamis. Mihhail Gorbatšov polnud erand ja kuigi reklaamidiile tuli talle hiljemgi, oli meeldejäävam ja väga hästi läbi mõeldud ning teostatud just Pizza Huti reklaam.

Lähiajal valmib minisari "Reagan & Gorbachev", mis kõneleb kahe riigijuhi kohtumisest 1986. aastal Islandil. Reaganit kehastab Michael Douglas ning Gorbat Christoph Waltz ja see rollivalik on tõesti väga põnev.

Ja nüüd muusikat.

Koos Mašina Vremeni muusiku Andrei Makarevitšiga tegi Gorbatšov heliplaadi "Laulud Raissale", mis on pühendatud tema abikaasale, 1999. aastal surnud Raissa Gorbatšovale. Plaadist oli juttu ka Heimar Lengi autorisaates "Kuldrandevuu".

Kodumaine vast tuntuim laul, milles Mihhail Gorbatšovist juttu, pärineb Villu Tamme sulest. J.M.K.E. pala "Külmale maale" samanimeliselt plaadilt algab salmiga:

Punalipud lehvivad

Tribüünil Gorba lehvitab

Rahvas vaatab imestab

Mis see Gorba naeratab

Aga Gorbal on üks plaan

Siis kui lõpeb see paraad

Perestroika otsa saab