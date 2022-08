Tallinnas alustab tööd uus improvisatsioonile keskenduv teatrikool

Uue improkooli tundidesse on oodatud nii need, kes on huvitatud tulevikus ka ise improetenduste andma hakkamisest kui need, kes soovivad lihtsalt enesearenguks õppida avatumalt suhtlema, julgemalt esinema ja tahavad tuua oma ellu rohkem mängulisust.

Rahel Otsa on erinevate organisatsioonide alla kuulunud samasisulist improstuudiot viinud läbi juba 11 aastat. Lisaks pikkadele improkursustele on ta andnud ühekordseid töötubasid Soomes, Rootsis, Venemaal, Belgias, Austraalias, Vietnamis, Singapuris, Nepaalis, Hiinas ja Uus-Meremaal.

Rahel Otsa improkoolis on võimalik õppida septembrist maini kestvatel improkursustel nii eesti kui inglise keeles. Lisaks on hooaja jooksul võimalik osa saada ühekordsetest töötubasid nii eesti kui välismaa koolitajate poolt.

Esimese välisõpetajana külastab Improkooli novembris Terje Brevik Norrast.