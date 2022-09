Sakala 3 teatrimajas esietendub postitantsulavastus

17. septembril esietendub Sakala 3 teatrimajas Eesti postitantsu pioneeri Diana Harteni lavastus "Behind My Skin", mille eesmärk on tutvustada selle ala mitmekülgsust tantsu- ja etenduskunstivormina.

"Behind My Skin" on Diana Harteni lavastajadebüüt. See on lugu kehalisest valust, mis õpetab, kasvatab ja arendab inimese hinge. Lavastus põhineb vene fotokunstniku Maria Krugovaya tekstidel, mis kõnelevad vaimsest tervisest, seksuaalsusest ja toimetulekust patriarhaalses ühiskonnas.

"Valu ja ilu kombineerimine on midagi, mida Maria loomingus hindan. Ta suudab oma töös näidata keha erinevate nurkade alt, samal ajal nii tugeva kui ka haprana. See sarnaneb vägagi postitantsule," selgitas Harten.

"Sa ei saa end posti taha peita, vaid pead oma kehas mugavalt tundma, isegi siis kui sinikad peegeldavad valu, mida see kõik sulle tekitab. Valu teeb aga tugevamaks ning lõpuks kaovad ka sinikad."

Harten tunnistas, et on ammu soovinud postitantsu teatrilavale tuua, et näidata kui vapustava alaga on tegemist.

"Postitants kombineerib jõu ja vastupidavuse voolavuse ning graatsilisusega. Tantsijal on posti peal võimalik luua eripäraseid kehakujundeid, kuid sellel liikumine paneb tõeliselt proovile inimese füüsise," tunnistas ta.

"Arvestada tuleb nii gravitatsiooniga kui ka "tantsulava" ehk posti piiratud pinnaga. Samas sünnib raske töö tulemusel liikumine, mis on premeeriv kehaliselt ja hingeliselt nii postitantsijale kui ka pealtvaatajale," lisas Harten.

Lavalaudadel ja postil astuvad etenduses üles Freyja Tralla, Helen Vaikma, Pia Martin, Kristel Mikkus. Lavastust aitavad teatrilavale seada dramaturg Anne Türnpu, kunstnik Sarah Nõmm, helikujundaja Jekaterina Viltsenko, valguskujundaja Mikk-Mait Kivi ja tõlkija Aare Pilv.

Diana Harten lõpetas 2021. aastal koreograafia eriala bakalaureuseõppe Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis. Õppimise ajal olid paljud tema tööd pühendatud just postitantsule. TA on aastaid tegutsenud tantsuõpetaja ning tegevartistina, kellel on ette näidata mitmeid auhindu rahvusvahelistelt võistlustelt. Ta esines postitantsuga eelmisel aastal Carmel ja Rene Kösteri lavastuses "veenus.me".