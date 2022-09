Virumaa tütarlastekoor loodab keerulise koroonaaja järel uut tõusu

Tänavu 20-aastaseks saanud Virumaa tütarlastekoor esines Rakvere Targa Maja valges saalis vanavanemate päeva auks. Koroonapiirangute ajal lahkusid koorist pea pooled lauljad, kuid koorijuhid loodavad, et hullem on selja taga ja koor on tagasi tõusuteel.

Virumaa tütarlastekoori idee tekkis 2002. aastal. Dirigent Ly Ipsbergi sõnul tegi koroonaaeg laulukollektiivile palju paha ja koor kahanes 56 lauljalt 32 lauljale.

"Hiilgeajad olid enne koroonat, kui meil läks väga hästi. Me saime igal aastal lubada endale välisreisi ning käia erinevatel konkurssidel ja kontsertidel, aga nüüd on need kolm aastat meil seisak olnud," rääkis dirigent.

Lauljate sõnul annab koorilaul mõnusa ühistunde.

"Laulan, sest mulle väga meeldib laulda. Mulle väga meeldib koorilaul, sest kõik need harmooniad on väga ilusad ja see koor toob noori kokku koos laulma," ütles Elis Anete Saksman.

"Minu arust tekib ühendus, kui me laulame koos kooris. Ja kui laulupeol laulame, siis on täiesti teistmoodi tunne. Ja koorilaul on ka lihtsalt mõnus," rääkis Marta Raudsepp.

Vanaemana ei olnud dirigent Ly Ipsberg kurb, et ta vanavanemate päeval tööl pidi olema.

"See on nii uus tähtpäev ja mu lapselapsed elavad minust nii palju kaugemal, et me sel päeval sageli ei saagi kokku. Aga täna õnneks oli see tore päev, et mu lapselaps laulis kooris," rääkis Ipsberg.