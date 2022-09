Metsamärt kestvus-performance'ist: napilt olen graafikus

Aleksander Metsamärdi kestvus-performance "5-9" on jõudnud poole peale ning hetkel on ta enda sõnul veel graafikus.

Metsamärt ütles ERR-ile, et kui ta suudab Voldemar Vaga "Üldise kunstiajaloo" koopia kuu aja raames valmis kirjutada, siis lahkub ta kuu lõppedes performance'ilt käsikirjalise koopiaga. "Kui ei jõua valmis, siis pean hävitama koopiad," kinnitas ta.

Performance'i raames viibib ta kunstiakadeemias ööpäev läbi. "Võimaluste piires ma ei piira oma kirjutuslauda ümbritsevast alast, muidugi, kui peaks perekonnast keegi lahkuma või politsei kutsub jaoskonda, siis ei saa jätta kohale minemata, aga muidu olen ikkagi ühes kohas paikne," selgitas Metsamärt.

Hetkel on ta ümberkirjutamisega nibin-nabin graafikus. "Olen pooleteise leheküljega ajalises mõttes plussis, mis on natukene liiga vähe," tõdes ta ja tõi välja, et "Üldise ajaloo" vaates on ta praegu inglise baroki juures. "Ehk siis inglise klassitsismi juures, sest Inglismaal ei olnud barokki."