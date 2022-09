Suri Briti kirjanik Hilary Mantel

Mantelit peeti selle sajandi üheks parimaks inglisekeelseks romaanikirjanikuks, kes on võitnud ka kaks Bookeri auhinda, millega premeeritakse iga-aastaselt parimaid Briti või Iiri romaane.

Tema tuntuimad teosed on Wolf Halli triloogiasse kuuluvad raamatud, millest viimane ilmus 2020. aastal ning sai koheselt bestseller'iks.

Kokku avaldas Mantel 17 tunnustatud raamatut, sealhulgas romaanid "Every Day Is Mother's Day", "Vacant Possession", "Beyond Black" ja memuaarteos "Giving Up the Ghost".

Manteli kirjastaja, ettevõtte HarperCollinsi teatel suri kirjanik ootamatult ent rahulikult ning oli ümbritsetud lähedastest pereliikmetest ja sõpradest.