Kohalik kogukond teeb korda Virtsu muuseumit majutava mõisatalli

Väikestes paikades mängib piirkondliku ajaloo talletamisel määravat rolli see, kui aktiivselt kohalikud ise käed külge panevad. Näiteks Virtsu arenguselts teeb korda 216 aasta vanust mõisatalli, kuhu on juba rajatud Virtsu muuseumi varahoidla, lõpusirgel on muuseumi näituseruumi ehitus, kuid plaane on veelgi.