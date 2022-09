ETV2 inimõiguste kuu avab auhinnatud animadokk "Põgene!"

Juba aastaid on ETV2 pakkunud oktoobris vaatamiseks dokumentaalfilme, mis peegeldavad inimõigustega seotud teemasid nii ühiskondlikul tasandil kui ka isiklike lugude kaudu. Ka sel aastal toob ETV2 vaatajate ette neli filmi, mis on sõlminud maailma erinevais paigus toimuva mõtlemapanevaks looks.

"Põgene!"

4.10 kell 22.00

Režissöör Jonas Poher Rasmussen

"Põgene!" Autor/allikas: Pressimaterjal

Arvukate auhindadega pärjatud Taani anima-dokumentaalfilm räägib poisikesena Afganistanist Taani põgenenud Aminist, kes valmistub nüüd 36-aastase mehena oma pikaaegse poiss-sõbraga abielluma. Ent Amini painab saladus, mida ta on juba 20 aastat kiivalt kõigi eest varjanud. Mees mõistab, et hingerahu saamiseks ei jää tal muud üle, kui viimaks oma valusa minevikuga silmitsi seista.

Režissöör Jonas Poher Rasmusseni autorifilm kuulutati 2021. aasta Euroopa parimaks dokumentaalfilmiks ning parimaks täispikaks animatsiooniks. Film kandideeris ka kolmele Oscarile.

"Sabaya"

11.10 kell 22.00

Režissöör Hogir Hirori

"Sabaya" Autor/allikas: pressimaterjal

Kurdi juurtega Rootsi dokumentalisti Hogir Hirori auhinnatud dokumentaalfilm räägib Süürias asuvas al-Hawli põgenikelaagris töötavatest vabatahtlikest, kelle eesmärk on päästa laagrist ära seksiorjusesse müüdud jeziidi naisi ehk sabayasid. Laagris, kus elab ligikaudu 73 000 ISIS-e võitlejate sõpra-sugulast, tähendab sabayade tuvastamine ja päästmine vabatahtlike Mahmudi ning Ziyadi jaoks pidevat kassi-hiire mängu, kus kaalul on lisaks naiste ja tüdrukute vabadusele ka päästjate endi elud.

"Uue Hiilguse kohtuasi"

18.10 kell 22.00

Režissöör Anna Shishova

"Uue Hiilguse kohtuasi": Autor/allikas: Pressimaterjal

17-aastane Anja on tavaline teismeline, kes arutleb internetis sõpradega sotsiaalsetel ja poliitilistel teemadel ning unistab sellest, kuidas elu Venemaal paremaks muuta. 2018. aasta märtsis vahistatakse tema ja ta sõbrad ootamatult süüdistatuna ekstremismis. Noori ootavad aastatepikkused vanglakaristused. Anja ema Julia peab kolm aastat meeleheitlikku võitlust tütre süütuse tõestamise nimel. Režissöör Anna Šišova näitab varjatud kaameraga filmitud kaadrites Venemaal lokkavat poliitilist vägivalda ja halastamatut arveteõiendamist vabameelsete noortega.

"Bangla surfitüdrukud"

25.10 kell 22.00

Režissöör Elizabeth D. Costa

Bangla surfitüdrukud Autor/allikas: Pressimaterjal

Shobe, Aisha ja Suma on kolm teismelist Bangladeshi tüdrukut, kes unistavad oma kodumaa esindamisest rahvusvahelisel surfivõistlusel. Kuid tüdrukuid ümbritsev vaesus ning konservatiivse islamiühiskonna jäigad soorollid ähvardavad nende suured plaanid nurjata. Dokumentaalfilm jälgib kolme sihikindla noore ponnistusi ületada neile keskkonna poolt seatud takistused ning käia elus oma teed.

Inimõiguste kuu filmid tele-esilinastuvad ETV2 eetris oktoobri teisipäevadel kell 22.00. Alates 4. oktoobri õhtust on kõik filmid nähtavad ka Jupiteri keskkonnas.