ETV2 inimõiguste kuu filmid avavad sõnavabaduse kõrget hinda

Juba üheksandat aastat järjest võtab ETV2 oktoobris fookusesse inimõigustele pühendatud filmid. Tänavune filmikuu alustab sündmustega Venemaal ja lõpetab Iraanis, kõik tele-esilinastuvad dokumentaalid avavad inimõiguste erinevaid tahke sõnavabadusest laste orjatööni.



"Venemaa. Reeturid ja kangelased"

3. oktoobril kell 22.30

Inimõiguste filmikuu avab ETV2s värskelt valminud dokumentaal, mis teeb ainulaadse sissevaate teisitimõtlejate elule Venemaal. Hoolimata tohututest riskidest on kaks Vene filmitegijat teinud filmi Ukraina sõja mõjust nende maale. Ühed Venemaa teistimõtlejad teevad kõik, et muuta oma hääl kuuldavaks, teised aga põgenevad kättemaksu kartuses riigist.



"Myanmari päevikud"

10. oktoobril kell 22.30

Maailma telekaamerate eest varjatuna on Myanmari elu olnud pärast 2021. aasta sõjaväelist riigipööret hunta võimu all suuresti nähtamatu. Loomingulise vastupanu avaldusena on anonüümne Myanmar Film Collective koostanud filmi, segades kokku pealtnägijate verd tarretama panevad kaadrid hunta vägivallast ja fantaasia.



"Kohtunikud tule all"

17. oktoobril kell 22.30

Poola võimupartei Õigus ja Õiglus (PiS) on alates 2015. aastast õõnestanud riigi kohtusüsteemi ja sellega ka demokraatiat. Põhiseaduslikku korda kaitsta üritavaid kohtunikke võib ähvardada vallandamine või isegi kriminaalkaristus. Ühest sellisest kohtunikust, Igor Tuleyast, on saanud seeläbi riigivaenlane, aga ka aktivist, kelle võitlust vaba ühiskonna nimel käesolev dokumentaalfilm jälgib.



"Šokolaadisõda"

24. oktoobril kell 22.30

Šokolaad kui maius toob iga päev rõõmu miljonitele lastele, kuid selle saamiseks kasutatakse tuhandete laste orjatööd. Inimõiguste advokaat Terry Collingsworth on võtnud missiooniks päästa võimalikult paljud orjatööle sunnitud lapsed. Auhinnatud Taani dokumentaalfilm jälgib viie aasta vältel mehe vihast võitlust šokolaaditootjate ning nende advokaatide ja lobitöötajate armeega.



"Iraani ülestõusu keerises"

31. oktoobril kell 22.30

2022. aasta septembris suri 22-aastane iraani tüdruk Masha Amini usupolitsei vangistuses, süüdistatuna hidžaabi kandmise nõuete rikkumises. Võimude väitel suri ta südameataki tagajärjel, kuid visalt levisid kuuldused, et ta peksti surnuks. Järgnenud protestide käigus tapeti sadu ja arreteeriti tuhandeid inimesi. Šokeerivatest sotsiaalmeediakaadritest ja kodanike kaameratest on sõnavabaduseta riigis saanud üks tõhusamaid relvi režiimi vastu.