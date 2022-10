Galerii. MUBA tähistas avakontserdiga uue koolimaja valmimist

"Käes on ajalooline hetk, sest iga kord, kui Eestis valmib uus haridus- või kultuurihoone, on ajalooline. Seekord on need kaks koos. See on meie muusika- ja tantsuelu tempel," ütles oma avasõnas president Alar Karis.

Kontserdi eel said sõna ka kultuuriminister Piret Hartman, haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts ning MUBA arhitekt Toomas Böttcher.

Kontsert-etendusel tuli esiettekandele Tauno Aintsi heliteos "Looja, teadlane, kunstnik" Urmas Lennuki tekstidele. Lavastaja Teet Kask. Dirigent Andres Kaljuste. Esinesid MUBA lauljad ja tantsijad.

Pärast kontserti sai MUBA Vaikuse aias tutvuda installatsiooniga "Heli-X".