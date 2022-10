Selgusid maastikuarhitektide liidu aastapreemia nominendid

"Võrreldes varasemate aastatega oli auhindadele esitatud tööde hulk pigem kesine, mille põhjuseid võib otsida nii valimiste vaheaastast, rahvatervise kriisi järellainetustes kui ka globaalset mõju omavatest sündmustest meie välispiiri taga. On tunda, et ühiskonna fookus on hetkel teistel teemadel ning võib eeldada, et varasemate aastate buum meie väliskeskkonna mõtestamisel ning ehitamisel näitab mõningaid jahenemise märke. Sellest hoolimata on ka sel aastal kaalukausil mitmeid märgilisi objekte, mis püünele pääsemist väärivad," kirjeldas žürii esimees Remi Kübar.

"Just kunsti ja installatsioonide roll väliruumis, olgu see siis linna- või maakeskkonnas, väärivad kindlasti laiemat tähelepanu ja tunnustust. See rõhupunkt on eriti käesoleval aastal olnud emotsionaalselt väga laetud. Žürii soovis esile tõsta, et kandes universaalseid väärtusi ning neid teadlikult mõtestades võib tundlikult loodud väliruumi installatsioon kogukondadele pakkuda ka ühendavat ja tervendavat mõju," lisas Kübar.

Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia 2022 nominendid on:

Emajõe linnaujula (Tartu)

Emajõe linnaujula Autor/allikas: Jaan Sokk

Autorid Mirko Traks, Karin Bachmann, Uku Mark Pärtel, Kristjan Talistu, Juhan Teppart (Kino maastikuarhitektid).

Tondiraba looduspark (Tallinn)

Tondiraba looduspark Autor/allikas: Merle Karro-Kalberg

Autorid Merle Karro-Kalberg, Heiki Kalberg, Tanel Breede (Artes Terrae).

Oa tänava rekonstrueerimine (Tartu)

Oa tänava rekonstrueerimine Autor/allikas: Mana Kaasik

Autorid Uku Mark Pärtel, Kristjan Talistu, Mirko Traks, Karin Bachmann, Juhan Teppart (Kino maastikuarhitektid).

Pesa (Vilsandi)

Pesa (Vilsandi) Autor/allikas: Trine Tõniste

Autor Trine Tõniste. Teostus Trine Tõniste, Harold Kiisler, Aurelia Minev, Laura Pormeister, Auli Vaino, Hanna Loora Arro, Markus Sirg, Roger Laas, Elisabeth Perk, Karl August Johannes Pedoson, Hanna Maria Kruusmaa ja õppejõud Ardo Hiiuväin (Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri teise kursuse tudengid - BSA20).

Mõttepaus (Tallinn)

Mõttepaus (Tallinn) Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Autor Mark Grimitliht. Teostus: Elina Tommik, Edwin Smagin, Andra Palla, Sander Kõiv, Elise-Irene Lensment, Sofia Robbe, Hanna Mia Sooman, Anna Maria Teras, Merili Aitsam, Mari Liis Aader, Marily Pern, Saskia Krautman, Karin Malm, Terke Kram, Meri-Ly Luik, Nicole Reitsakas, Liisa-Lotta Pahkma (Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuri ja urbanistika akadeemia). Kuraatorid Ljudmilla Georgijeva ja Mae Köömnemägi.

Laureaadid kuulutatakse välja 2023. aasta jaanuarikuus auhinnatseremoonial Eesti arhitektuuripreemiad 2022.