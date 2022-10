Kaisa Kuslapuu andis välja lühialbumi "Heinast hobu"

Muusik Kaisa Kuslapuu, kes on tuntud ka ansamblitest Lonitseera ja 6hunesseq, avaldas neljaloolise lühialbumi "Heinast hobu".

"Tahan klaverit kodumaise pärimusmuusika maastikul rohkem pilti tuua," sõnas Kuslapuu. Muusiku sõnul oli impulss salvestamiseks juba mõnda aega olemas, aga sel suvel tekkis võimalus viia töö lõpuni Pärimusmuusika aidas residentuuris viibides. "Rahvaluulearhiivis on säilinud palju erilist muusikat. Leidsin nende kogust ühe mardilaulu, mis jäi pikaks ajaks kummitama. Pärast sain emalt teada, et seda laulis kunagi ka minu vanaema, aga üldse enne minu ilmaletulekut. See lugu juhatabki albumi sisse."

Lühialbumil "Heinast hobu" on muusikat nii Rõugest kui ka Ridalast, samuti üks võrukeelse autorilaul Raimond Kolga tekstile. EP nimiloos teevad kaasa ka Tõnis Kirsipu löökpillidel ja Meelis Pihlap basskitarril. Lood on salvestatud Pärimusmuusika aidas ja Ö stuudios, järeltöötles Marcus Ellervee.