Ansambel 6hunesseq avaldas teise singli "Küläkene väikokõnõ"

Ansambel 6hunesseq (võru keeles õhuniiskus) sõnas, et eelkõige iseloomustab nende koosseisu uudishimu. "Kuidas võiksid orel ja hiiu kannel sobituda rahvalaulude arhailisesse ja tüünesse maailma?" mõtiskles ansambel muusikat luues.

Muusikute sõnul on nad on uues loos "Küläkene väikokõnõ" regilaulule omaselt erinevaid teemasid kokku liitnud - laul räägib, kuidas parim paik maailmas on enda kodu, ent samas kannustab maailmas oma laulu otsima. Loo lõpus tuleb aga välja, et oma otsitav laul võib olla meile lähemal, kui ise arvatagi oskame.

Ansamblisse 6hunesseq kuuluvad Greta Liisa Grünberg (vokaal, hiiu kannel ja perkussioon), Marion Selgall (vokaal), Kaisa Kuslapuu (orel) ja Maria Mänd (hiiu kannel ja viiul).

Lauluga "Küläkene väikokõnõ" võitis ansambel sel suvel rahvamuusikatöötluste festivalil Mooste Elohelü festivali peapreemia, festivali patrooni Ingrid Rüütli auhinna ning ansambel valiti ka publiku lemmikuks.