Vaata enne tele-eetrit: Marianne Kõrveri portreefilm "Marika Vaarik. Radikaalne loobuja"

Näitleja Marika Vaarik on oma viimased aastakümned mänginud otsingulistes lavastustes. Tema enda sõnul on säärane teatrikeel vajalik selleks, et jõuda endast suuremate äratundmiste ja üldistusteni. Kõige olulisemaks peab ta sellel teel truppi - kaasteelisi, kellega lavastustest lavastusse koos liikuda.

Tema sünnipäevasaade ei keskendu Marika Vaariku eluloole, vaid tema kunstilistele põhimõtetele, mida aitavad avada Marika kolleegid ja temaga koostööd teinud lavastajad. Režissöör Marianne Kõrver, toimetaja Eero Epner, operaatorid Jekaterina Abramova ja Marianne Kõrver, muusika Jakob Juhkam, tootja Klaasmeri OÜ.