Selgusid selge sõnumi auhinna tänavused võitjad

Selge sõnumi patroon Ülle Madise ja Eesti Keele Instituudi (EKI) direktor Arvi Tavast annavad 2022. aasta selge sõnumi võistluse auhinnad võitjatele üle reedel.

Parim selge sõnumiga tarbetekst

Auhinna pälvis Tervisemuuseumi taskuhääling "Sünaps", kus käsitletakse laiemalt teemasid, mis kohtumistel külastajatega üles kerkivad. Kuulajad on kiitnud saate autori, muuseumi külastusjuhi Kent Joosepi isikupärast ja täpset sõnakasutust, meeldivat häält ja selget diktsiooni ning tundlikku teemakäsitlust.

Tarbeteksti kategoorias märkis žürii ära Tuul Sepa raamatu "Evolutsioonibioloogi päevik" ja Toimetaja tõlkebüroo blogi.

Parim selge sõnumiga tarbepilt

Auhind antakse kampaaniale "Aita toime tulla verevähiga – tule doonoriks". Selle kutsusid ellu Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus ja Eesti hematoloogide selts, teostas reklaamiagentuur Tabasco. "Kampaania ootamatu lahendus provotseerib, tõmbab tähelepanu ning paneb loodetavasti ka tegutsema ja doonoriks olema," märkis EKI turundusjuht Gerly Tuisk.

Tarbepildi kategoorias märgiti ära ka Rimi Eesti, La Muu, Toidupanga ja Vaas OÜ ühistööna sündinud video "Päästetud banaanidest jäätis" ning tasuta lasteabitelefoni 116111 plakat, mille looja on disainiagentuur Ruum 414.

Parim selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga

Auhinna saab Transpordiameti teavituskampaania "Kui tõuksiga, siis kainelt, üksi ja rahulikult", mille teostas reklaamiagentuur Imagine. Selge ja lihtsa kergliikurite ohutuskampaaniaga tuletatakse meelde elektriliste tõukerataste ohutusreegleid.

Kategoorias tarbetekst koos tarbepildiga märgiti ära riigi infosüsteemi ameti, Nobel Digitali ja Agenda PR ühistööna loodud kampaania "Ole IT-vaatlik" ning Punase Risti esmaabikoolituse kampaania, mille teostas loovagentuur Newton.

2022. aasta selge sõnumi edendaja on meedialabor Levila, mis on žürii hinnangul kvaliteetne, selge ja juurdepääsetav aeglane ajakirjandus. "Levila räägib lugusid Eestist ja Eesti inimestele: loodusest, julgeolekust, vaimsest tervisest, hakkamasaamisest, õppimisest jm. Hea Levila lugu on jutustatud lihtsalt ja haaravalt," sõnas Tuisk.

Eriauhinna pälvis MTÜ Slava Ukraini, Postimehe ja Solutional OÜ annetuskampaania "1000 kangelast lumes", mille eesmärgi väga kiiret täitumist toetas arusaadav praktiline vajadus ning lihtne ja selge annetusprotsess.

Selle aasta võistlusele esitati 86 tööd.

2022. aasta selge sõnumi auhinna võistlustöid hindas Eesti Keele Instituudi, Eesti keeletoimetajate liidu, Euroopa komisjoni, turundajate liidu, Eesti kommunikatsioonijuhtide liidu, Tartu Ülikooli, riigikontrolli, disainiagentuuri Ruum 414 ja OÜ Spurt esindajatest koosnev žürii.