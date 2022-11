Värske Rõhu ja "Eesti novelli" novellikonkursi võitis 15-aastane Anastassia Kuznetsova

Konkursi eesmärk oli meelitada nooremat põlvkonda – 15-19-aastaseid – ilukirjandust lugema ja kirjutama ning võib öelda, et see eesmärk on igati täidetud. Võistlusel osales koguni 103 novelli 77 autorilt, seejuures paistis silma tekstide tugev keskmine tase.

Esikoha pälvis 15-aastase Anastassia Kuznetsova pealkirjata novell. Žüriiliige Made Luiga sõnas, et Kuznetsova tekst on imepärane ka siis, kui mitte teada kirjutaja noorust. "See on läbi ja lõhki ilukirjandus, oma isikliku kogemuse poeetiline üldistamine. Üsna erakordne on ka mälu ja mäletamise temaatika tema novelletis – kuigi see on kirjanduse põhiaines, aga tavaliselt on vaja enne natuke elada, et taibata – maailm ongi mälu," lisas Luiga.

Eripreemia pälvis Anni Sooman novelliga "Randa", mis paistis silma tugeva stiilitunnetuse ja põneva süžee poolest, ning Anna Birgitta Põdra introspektiivne ja detailitundlik novell "Lihtsalt".

Võitjate vahel läks jagamisele 1500-eurone auhinnafond. Novellid ilmuvad Värskes Rõhus, võidunovell näeb ilmavalgust ka kogumikus "Eesti novell 2023".