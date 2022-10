Kirjastus Puänt avaldas Joonas Veelmaa debüütluulekogu

Kirjastus Püant andis välja Joonas Veelmaa esimese luulekogu "Alaska", mis on kirjastuse sõnul värskendav vaade maailmale, segu nukrast ja koomilisest meeleolust, madala enesehinnangu magusast maitsest, kohanemisraskuse rõõmudest ning armastuse puudumise ja selle kohalolu koormast.

Autori rivaali Joosep Vesselovi sõnul kritiseerivad tekstid ühiskonda läbi julma enesealanduse. Autori enda sõnul kritiseerivad tekstid hoopis ennast läbi julma ühiskonnaalanduse. Erinevate rollide abil saab naeruväärsest elust pigem naermisväärne elu.

Joonas Veelmaa luuletusi on avaldatud Värskes Rõhus. Ta on astunud viimastel aastatel aktiivselt üles kultuuri- ja kirjandussündmustel (sh Prima Vista, Särin, Stedingu stroofid, Tartus laste- ja noortekirjanduse festival jt), samuti on ta esindanud Eestit Turu luulefestivalil.

Veelmaa oli Värske Rõhu aasta luule nominent 2019. aastal, samal aastal pälvis Prima Vista kirjanduslike karikatuuride esimese koha ning 2022. aastal Eesti luuleprõmmu võistlusel kolmanda koha.

Katkend:

läksin lahku oma tüdrukust

sest ma ei olnud oma eksist üle saanud

temaga läksin lahku

sest polnud eelmisest üle saanud

ja enne seda eelmist oli veel üks eelmine ja

üks veel ja saate aru küll

nii lähebki see lugu edasi ja edasi

kuni olin veel viiene ja esimene tüdruk

piret mind maha jättis

piret kus sa oled?

aeg on võtta vastutus

*

ma igatsen olnut

ma igatsen olnut

ma igatsen olnut

ma igatsen olnut

ma igatsen olnut

alus öeldis sihitus

*

lasteaias õpetati

kuidas arvutada

kümne piires

algkoolis

saja piires

edasi juba

suuremate ja väiksemate

lõpmatuste piires

kõige tähtsam on

siiani omandamata

kuidas arvutada

võimaluste piires