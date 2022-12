Järgmise kirjandusfestivali Prima Vista teema on "Soovida võimatut"

Tartu rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista toimub 2023. aastal 8. kuni 13. maini. Kahekümnendat sünnipäeva tähistava festivali teema on "Soovida võimatut" ning festivali patroon on kirjanik Mehis Heinsaar.

Mehis Heinsaart inspireeris festivali teema kõnelema kellegi kauge ja tundmatu suu läbi. "Mul on rõõm olla see kauge külaline teie seas. Ja kõik mis ma öelda tahan, on see: kuulata üksildast igatsejat endas, kes unistab võimatust. Sest see on mateeria enda ülim peenus, mida suudab luua vaid elav, võnkuv, kahtlev, kannatav, ebatäiuslik, valulev, muunduv, ja samal ajal ikka ning aina õhkõrnast armastuse impeeriumist unistav olend. Igal miljardiksekundil, mille inimene pühendab unistamisele ilust, rahust ja armastusest, moodustub miljard nähtamatut, ent purunematut ehituskivi selle metroo tarvis nende kahe - kutsuja ja kuulja - vahele, kust ülemhelikiirusel kihutav rong sööstab hetkega läbi valgusaastate ühest galaktikast teise."

Väliskülalistest osalevad Prima Vistal näiteks Jenny Erpenbeck Saksamaalt ja Hans Platzgumeri Austriast, samuti islandi luuletaja Ásta Fanney Sigurðardóttir. Tartusse naasevad inglise luuletaja Andy Willoughby, šoti poetess Penny Boxall ning Philip Meersman Belgiast. Lätist on festivalile tulemas luuletajad Anna Belkovska ja Lote Vilma Vītiņa ning Leedust Gina Viliūnė. Festivali vene kirjanduse programmis keskendutakse vene keeles kirjutavatele autoritele, kes elavad juba aastaid Euroopa riikides, Iisraelist tuleb Tartusse tuntud luuletaja, esseist ja tõlkija Linor Goralik, kes esitab festivalil oma kirjandusprojekti ROAR (Russian Oppositional Arts Review).

Tartu kesklinnas avab festivali ajal oma uksed Utoopia Saatkond, kus mitmesuguste kohtumiste, arutelude, ümar- ja ovaallaudade, ettekannete, loengute, tseremooniate ja olengute krooniks toimub igal õhtul vastuvõtt, kus eri maade kirjanikud tutvustavad oma utoopiaid, osalevate kirjanike seas on Hans Platzgumer (Austria), Mehis Heinsaar (Eesti), Cloud Circuit (Kanada) jt. Utoopia Saatkond on üks Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi sündmuse kirjandusfestival Prima Vista 2024 "Paremad ja halvemad tulevikud" eelsündmusi.

Koostöös teaduskeskusega AHHAA toimub Prima Vista raames ka Loov Euroopa toetatud observatooriumide luuleprogramm, milles osalevad Eesti, Soome, Belgia, Poola, Austria ja Hispaania kultuuri- ja teadusasutused. See koostöö toob festivalile kokku luuletajad Eestist, Leedust, Belgiast ja Itaaliast.