Joonas Veelmaa: lihtne on öelda, et teised teevad valesti või süsteem on halb

Varasemalt sotsiaalmeedias nime all "Pöial on jala Alaska" kalambuuritsenud ja Värskes Rõhus luulet avaldanud Joonas Veelmaa sõnul kogunes talle nüüdseks piisavalt palju luulet, et lõpuks ka kogumik välja anda.

"Igav vastus on, et inspiratsioon tuleb elust, aga konkreetsed tähelepanekud või tekstid tulevad ikkagi huumori otsingust igapäevases valus," sõnas Veelmaa.

"Lihtne on öelda, et kõik teised teevad valesti või süsteem on halb. Pigem on huvitav see, mis endas on n-ö tumedat ja kleepuvat, mille põhjal on vaja nalja teha," jätkas ta. "Mingid asjad tunduvad võib-olla ühiskonnakriitilised, aga pigem on see enesekriitika läbi luule."

"Joonase tekstidel on väga lahe omadus olla üheaegselt ootamatud ja kriitilised nii ühiskonna kui ka iseenda suhtes ning jääda kõige selle juures humoorikaks," tutvustas raamatupoe Puänt looja Elisa-Johanna Liiv. "Väga mõnus lugemiselamus. Ma arvan, et nii luulega rohkem kursis ja sõbralikes suhetes olevatele inimestele kui ka uutele luulesõpradele."