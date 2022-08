Eesti luuleprõmmu meister 2022 on Mari-Liis Müürsepp

Žürii hinnangul on Mari-Liis Müürsepa tekstid otsekohesed ning paraja annuse kiiksuga. "Seda, mida ta teeb Euroopa prõmmul, me siiski täpselt ei oska aimata, sest võistluseni detsembri alguses on ettevalmistusaega veel mitu kuud," rõhutasid nad.

Uus luuleprõmmu hooaeg Tartus ja Tallinnas algab sügisel. 16. septembril toimub Vildes ja Vines TarSlämmi esimene eelvoor ning 29. septembril toimub Tartus ingliskeelne poetry slam. Mõlemal TarSlämmil on külalisesinejaks Hasso Krull.