David Hayman: peame suutma vaadata maailmasõjale tagasi ja naerda selle üle

Film juhatab sisse ka festivali tänavuse fookusmaa Iisraeli.

Režissöör Leon Prudovsky komöödia keskmes on kahe vaenutseva naabri konflikt. Holokausti üle elanud erak Marek Polsky, keda kehastab David Hayman, usub, et tema naaber, sinisilmne sakslane hüüdnimega Hertsog, on tegelikult maapaos viibiv Adolf Hitler ning mees asub omal käel naabrit jälgima. Teises pearollis särab PÖFF-i selleaastase elutööpreemia laureaat Udo Kier.

"Sõjast on möödas 80 aastat, me ei pea enam tegema filme natsidest ja Hitlerist, me peame suutma vaadata tagasi ja naerda selle üle. Ja see on suurepärane tragikomöödia, kus kaks meest, kes on verivaenlased, aga sinna juurde tuleb sügav inimlikkus. See on imeilus lugu, koos tõusude ja mõõnadega, mängus on kohus ja kohtumõistmine, võimalus tappa üksteist. Aga ka mängida koos malet, et tungida üksteise mõttemaailmasse. See on tore film," rääkis Hayman "Aktuaalsele kaamerale".